Gli “eroi” civili di Mattarella | la storia di Christian Bracich | l’imprenditore che ha

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Quando ha saputo che una sua dipendente era incinta, ha scelto di trasformare il suo contratto a termine in uno a tempo indeterminato, dandole anche un aumento per fare fronte alle spese che avrebbe comportato il rientro al lavoro dopo la maternità. Venerdì l’imprenditore dell’azienda di ingegneria meccanica Cpi-Eng di 44 anni, triestino,è stato insignito dal titolo di Cavaliere dal presidente della Repubblica Sergioper quel “suo esemplare contributo nella promozione di politiche aziendali fondate sulla conciliazione tra vita professionale e familiare e sulla tutela del valore della persona anche nel mondo del lavoro”. “Volevo – spiega l’imprenditore – vivesse la sua gravidanza in maniera serena perché per me, all’interno di una azienda, la cosa più importante sono proprio i dipendenti. Se loro stanno ...

