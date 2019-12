Cecilia Rodriguez, la confessione a Rivelo: “Mangiavo e vomitavo, non volevo ingrassare” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Cecilia Rodriguez confessa a Rivelo: “Mangiavo e vomitavo perché non volevo ingrassare” Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, è stata ospite della prima puntata di Rivelo, un programma partito su Real Time in prima serata, e ha deciso di condividere una dura verità sul suo passato. La modella, imprenditrice e showgirl argentina, sorella minore della gettonatissima Belen, è stata protagonista di una lunga intervista senza filtri parlando d’amore, carriera, famiglia e del suo passato. La rivelazione sconvolgente riguarda il suo trascorso da modella: “Ho avuto un periodo difficile appena sono arrivata in Italia, volevo fare la modella e sono andata in questa agenzia. Loro mi hanno detto: Ok, ti prendiamo, però sappi che devi lavorare sulla tua immagine, devi sistemare i denti, andare in palestra, metterti a dieta”. Cecilia Rodriguez racconta dei problemi ...

