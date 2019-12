Ballando con le stelle 2020 | Carolyn Smith | “Ho deciso di fermarmi”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 20 dicembre 2019)si ferma prima dicon le. La decisione Se il sabato sera di Canale 5 si è nuovamente illuminato con Tu sì que vales, e presto con la nuova edizione di C’è posta per te, Rai1 dopo tutti questi anni non è ancora riuscito a impreziosire la prima serata del sabato con un programma che sia in grado di fidelizzare i telespettatori; l’unico che ci è riuscito (anche se in termini di ascolti decisamente minori) ècon le, grazie al cast e alla conduttrice Milly Carlucci. Tra i giudici la più amata èche, in una delicata intervista (a cura di Francesco Canino) rilasciata al settimanale Spy, ha annunciato di aver preso una decisione ben precisa prima di buttarsi nuovamente nella mischia dorata dicon le: “Hodi fermarmi. Sono troppo professionale per dire di no al lavoro, ma da Natale ...

