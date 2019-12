Anziana signora scopre su Facebook di avere 6 fratelli dopo 75 anni

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Una donna italiana di 75ha vissuto un’esperienza incredibile. Grazie aha scoperto di aver ben seidi cui non sapeva nulla: ecco i dettagli. A 75una donna ritrova 6: ecco la storia incredibile Una storia davvero incredibilmente a lieto fine quella che ha colpito Francesca Trivella, una donna di 75di Palaia, nel Cunese. I fatti risalgono al 14 marzo scorso, quando l’ha ricevuto un messaggio su. All’interno c’era scritto: Stiamo cercando una persona che abbia il tuo stesso nome e cognome, e che aveva come madre Maria Trivella. Nel leggere il messaggio la donna certamente non immaginava che da li a poco si sarebbe aperto per lei un nuovo capitolo della sua vita e che si sarebbe ricongiunta ad una famiglia che non sapeva di. Nel trovarsi di fronte a quella domanda, infatti, Francesca Trivella ...

rikercommander : RT @RadioSavana: #Napoli sono 5 mesi che l'anziana signora italiana vive e dorme sotto un lampione al freddo e sotto la pioggia in piazza #… - krsolutioneu : RT @RadioSavana: #Napoli sono 5 mesi che l'anziana signora italiana vive e dorme sotto un lampione al freddo e sotto la pioggia in piazza #… - buronjek : RT @RadioSavana: #Napoli sono 5 mesi che l'anziana signora italiana vive e dorme sotto un lampione al freddo e sotto la pioggia in piazza #… -