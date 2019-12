Antartide | trovato un punto di perforazione per ghiacci millenari

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Individuato dai ricercatori ilesatto in cui sarà perforata la calotta glaciale dell’al fine di estrarreo con un’età fino a 1,5 milioni di anni, la cuiinizierà nella campagna 2020-2021. Lo rende noto il team di esperti di 12 istituzioni da 10 Paesi europei, coordinati da Carlo Barbante, professore dell’Università di Ca’ Foscari Venezia e dell’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISP-CNR), impegnati nel progetto europeo “Beyond Epica-Oldest Ice Core”. Il sito di carotaggio è localizzato a Little Dome C, un’area di circa 10 chilometri quadrati a 40 chilometri dalla stazione Concordia, la base italo-francese sul Plateau Antartico Orientale. Concordia dista 1.000 chilometri dalla costa e si trova ad una quota di 3233 metri sopra il livello del mare. E’ cogestita ...

Anteo_to : Antartide, trovato il punto di perforazione dei ghiacci millenari. A capo un professore di Ca' Foscari - Gazzettino : #antartide, trovato il punto di #perforazione dei #ghiacci millenari. A capo un professore di Ca' Foscari - Asgard_Hydra : Trovato in Antartide il canyon più profondo del pianeta: 3.500 metri sotto il mare -