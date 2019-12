Al Bano scrive una lettera alla madre | Eri il mio faro | ora sei la mia stella

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Serena Granato Nellad'addio scritta in ricordo della, AlCarrisi si dice gratodonna, Jolanda Ottino, e confessa di non riuscire a trattenere la commozione La famiglia Carrisi vive da giorni momenti difficili. Lo scorso 29 novembre è ricorso il compleanno di Ylenia Carrisi, la figlia che AlCarrisi ha avuto da Romina Power e che 25 anni fa scompariva in circostanze del tutto misteriose, in America. Negli ultimi giorni, i Carrisi sono al centro dell'attenzione mediatica non solo per la recente ricorrenza del compleanno di Ylenia. A far parlare della nota famiglia è, soprattutto, il dolore provato dal cantante Alper via della perdita dellaJolanda Ottino, che è venuta a mancare a Cellino San Marco lo scorso 10 dicembre, all'età i 96 anni. Una notizia straziante per il cantante pugliese che ha volutore di suo pugno una...

