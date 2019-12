Agrigento, preside annulla messa di Natale: "Rispetto per minoranze" (Di venerdì 20 dicembre 2019) Fabio Franchini Bufera ad Agrigento per la scelta di un presidente di cancellare la messa natalizia. Salvini: "Vergogna, invierò presepe" Niente crocifisso, niente presepe e - questa volta - anche niente messa di Natale. E così un'altra, l'ennesima scuola italiana finisce al centro delle polemiche. Spieghiamo. In Sicilia, ad Agrigento, la preside di un istituto ha deciso di annullare la tradizionale messa natalizia a scuola "per Rispetto delle minoranze". C'è chi, facendo parte di altri credi religiosi ha apprezzato e chi, invece, essendo cristiani cattolici, non l'ha presa affatto bene, visto il nuovo attacco alla tradizione. E infatti qualche genitore ha fatto gruppo ed è andata a protestare al Comune dove la capogruppo della Lega Nuccia Palermo parla di "censura" e "sottomissione", come riportato dall'Adnkronos. Teatro della spinosa vicenda è l'istituto comprensivo di ...

