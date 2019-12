Volley | CEV Cup 2020 | Modena vola agli ottavi di finale | i Canarini eliminano l’Olympiacos

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)si è qualificatadidella CEV Cupdimaschile, la seconda competizione europea per importanza. Ihanno sconfitto l’Olympiacos per 3-0 (25-18; 25-22; 25-22) nel ritorno dei sedicesimi die hanno così conquistato il passaggio del turno dopo che avevano espugnato il Pireo al tie-break nell’incontro di andata. Gli uomini di Andrea Giani hanno dominato la partita andata in scena al PalaPanini e non hanno avuto particolari problemi contro la compagine greca, oggi decisamente meno pugnace e tecnicamente valida rispetto a quanto visto settimana scorsa in terra ellenica. I padroni di casa hanno chiuso i conti in appena 74 minuti di gioco e si sono guadagnati così la sfida contro i cechi dell’Ostrava, formazione ampiamente alla portata degli emiliani che sono tra i grandi favoriti per la conquista del trofeo. Andrea Giani ha ...

