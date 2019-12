Sta per arrivare una ondata di maltempo su Sicilia | Calabria e Campania

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) È allarme piogge e temporali su, con in particolare allerta arancione in. Lo rende noto la Protezione Civile, spiegando che una perturbazione di origine atlantica, presente sul Nord-Africa ed in movimento verso l'Italia, dopo aver innescato intense correnti meridionali ed instabili sul Paese, porterà le associate precipitazioni temporalesche a trasferirsi dalla Sardegna allaed alla, interessando in particolar modo i relativi settori ionici, portandosi poi sulla. L'avviso prevede dalla sera di mercoledì 18 dicembre, precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, sulla, in estensione dalle prime ore di giovedì 19 dicembre, alla, specie sui relativi settori ionici. Dal mattino di domani attese precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, sulla. I ...

ItaliaViva : 'Quando sta per saltare una banca, è giusto intervenire. Punto. Significa salvare le famiglie dei risparmiatori e d… - forumJuventus : Non salta più l'uomo(cit.) perché si sta attrezzando per le nuvole ?? #SampJuve - LegaSalvini : Sta facendo il giro della rete questa 'bellissima' foto che in molti ci hanno segnalato... Complimenti alla signor… -