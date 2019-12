Sanremo, ecco il cast dei Giovani

Leo Gassmann (con Va bene così),Fadi (Due noi), Marco Sentieri (Billy Blu), Fasma (Per sentirmi vivo), Eugenio in via di Gioia (Tsunami) sono i 5 artisti che stasera durante la trasmissionehanno conquistato un pass per l'Ariston. Esclusi nei duelli tv,Thomas,Reclame, Shari,Jefeo,Avincola Ai cinque si aggiungono,da AreaGabriella Martinelli e Lula (Il gigante d'acciaio, dedicata a Taranto e alle vicende dell'ex Ilva) e Matteo Faustini (Nel bene e nel male). Tecla Insolia, vinceYoung e sarà all'Ariston.(Di venerdì 20 dicembre 2019)