Rischia lo stupro e viene coinvolta in una tratta di schiave del sesso: donna uccide il suo aguzzino e rischia la condanna (Di giovedì 19 dicembre 2019) Chrystul Kizer, 19 anni Rischia la condanna a una lunga pena detentiva in carcere per aver ucciso un uomo che ha tentato di violentarla e di venderla ad altri uomini che le hanno fatto la stessa cosa Chrystul Kizer (19 anni) Rischia una grave condanna per aver commesso l’omicidio di Randy Volar, il suo aguzzino. … L'articolo Rischia lo stupro e viene coinvolta in una tratta di schiave del sesso: donna uccide il suo aguzzino e Rischia la condanna NewNotizie.it.

