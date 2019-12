Ricostruito cuore ad una bimba di 21 mesi | intervento riuscito al Gaslini

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Una missione considerata impossibile che si è però realizzata grazie alle competenze dell’equipe medica delche haildi unadi 21affetta da una grave malformazione dalla nascita. Allaera stata rifiutata non solo la possibilità diin altri ospedali, ma anche quella di un doppio trapianto-polmoni. Aldi Genova, però, hanno acconsentito all’operazione che ha permesso la correzione della cardiopatia congenita: “Nostra figlia è nata una seconda volta al– hanno detto i genitori – ora respira e mangia autonomamente“.di una bambina La vita della bambina, sin dalla nascita, è stata legata ad apparecchiature per la respirazione: per i primi duedi vita è stata dipendente dalla ventilazione meccanica e poi da un supporto respiratorio non invasivo ma continuo e ...

