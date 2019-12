«Quel politico per me si butta anche da  un ponte» Così i clan gestivano gli eletti

Leggi la notizia su corriere

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Le intercettazioni dell’inchiesta contro la ‘ndrangheta: «Io gli ho spostato 5mila voti». I rapporti trasversali dei boss con i diversi partiti

puffetta_stella : RT @VincenzoVitale_: Chi è quel politico, fascista di merda, che dopo aver sputato, per anni, sui “terroni”, oggi li abbraccia come se foss… - ludomord : @BonomiAllegra @matteosalvinimi Cazzo parli al plurale, non sono mica la personificazione della sinistra. È solo il… - francesconazza3 : RT @Corriere: Inchiesta sulla ‘ndrangheta, gli eletti gestiti dai clan: «Quel politico per me si butt... -