Prezzi benzina | diesel e gpl | ancora quiete e stabilità

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Prevalelasulla rete carburanti italiana: fermi iraccomandati. Anche ipraticati sul territorio non mostrano particolari scosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaCarburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self dellaè a 1,583 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,577 a 1,597 euro/litro (no logo 1,563). Il prezzo medio praticato delè invece a 1,475 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,472 a 1,488 euro/litro (no logo 1,457). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è a 1,721 euro/litro, con gli impianti che vanno da 1,674 a 1,790 euro/litro (no logo 1,615), mentre per illa media è di 1,614 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie compresi tra 1,576 e 1,696 euro/litro ...

ITAPeter : Prezzi benzina folli: da noi i costi più alti al mondo, ecco perché | Zapping - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: I prezzi dei #carburanti restano ancora stabili. Poche variazioni sulla rete carburanti italiana. Le compagnie nemmeno ogg… - Mascalzonedj : Prezzi benzina folli: da noi i costi più alti al mondo, ecco perché | Zapping -