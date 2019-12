Morta Azzurra Lorenzini | la cantante e conduttrice tv ha perso la lotta al cancro | aveva

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Èa 32 anni latv. Halacontro ilmartedì scorso, quando era ricoverata all’ospedale di Empoli: solo un anno fascoperto di avere un melanoma, poi sono arrivate le metastasi fin quando le sue condizioni non sono peggiorate. Su Facebookraccontato e cantato la malattia. Il marito Daniele: “Sorridimi ancora perché il sorriso resti sempre sul mio viso”. Lutto in Toscana: èa 32 anni latv. Hato con tutte le sue forze contro un tumore aggressivo che non le ha lasciato scampo. Il decesso è avvenuto martedì mattina all’ospedale di Empoli, lasciando nel dolore e nella disperazione il marito Daniele Pelissero. Il suo calvario è iniziato esattamente un anno fa, quando le è stato diagnosticato un melanoma, e da sempre ha condiviso le difficoltà della malattia sui ...

