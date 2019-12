Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 19 dicembre 2019)bloccata per un’ta daldiche ha sfondato il Guard-rail finendo dopo un volo. E’ successo poco dopo le 21 all’altezza di Ospitaletto di. Al momento ci sarebbero tre feriti di 45, 63 e 82 anni. Non ci sarebbero vittime.- Sul posto ci sono i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Laè chiusa in entrambi i sensi di marcia trae Paderno Dugnano. su Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Milano-Meda, auto vola dal ponte di Cormano sulla superstrada: traffico bloccato - - CCISS_Ministero : A52 Tangenziale Nord Di Milano fine code per 1 km causa traffico intenso tra A52 Svincolo SP9 Vecchia Valassina (K… - CCISS_Ministero : A52 Tangenziale Nord Di Milano fine code per 2 km causa traffico intenso tra A52 Svincolo Monza-S.Alessandro (Km 4… -