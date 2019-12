Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Anch’io sonoda un“. Arlo èin un’intervista al settimanale Oggi in cui hadel rapporto con il marito Tomaso Trussardi e del tema della violenza sulle donne,ndo di essernevittima anche lei in passato. “Sì, mi è capitato – ha raccontato-. A parte lo stalking, io non ho maia fondo di quello che ho subito. Però posso dirle che conosco ogni dettaglio, ogni singolo dettaglio, e le donne lo sentono, che io… La credibilità, quando fai qualcosa, ce l’hai perché le persone ti ‘leggono’, si rendono conto che tu le comprendi davvero, e io so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza”, ha spiegato la showgirl svizzera.non ha voluto entrare nei dettagli di quanto è accaduto ma ha tenuto a precisare: ...

TutteLeNotizie : Michelle Hunziker rivela: “Sono stata picchiata da un uomo. Non ho mai parlato fino in… - lunaphrodite : ogni giorno mi sveglio e piango perché non sono ancora diventata michelle hunziker - sergiocalamia : 'Oggi! Michelle Hunziker: con mio marito è amore vero' dopo 35 anni di matrimonio -