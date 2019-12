Mercato | divieto di Gattuso per Ibrahimovic al Napoli?

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Piccolo colpo di scena in casa. Le varie indiscrezioni disembrano rivelare il motivo principale per il quale gli azzurri non punteranno a Zlatandurante la finestra diinvernale. Già le ultime parole di De Laurentiis lasciavano intendere uno scenario di questo genere. Come se non bastasse, il quotidiano Il Mattino è convinto che sia in primisa non volere con sé il suo ex compagno di squadra. Il nuovo allenatore azzurro, infatti, ritiene che la presenza del gigante svedese potrebbe creare scompigli in uno spogliatoio privo di campioni di personalità. Suscitare malumori in relazione al suo ingaggio sproporzionato sarebbe deleterio. De Laurentiis è sempre stato attento sotto questo punto di vista e non vuole fare figli e figliastri, perlomeno non così dichiaratamente. D’altro canto, nessuno aconosce Ibra meglio die il giudizio ...

_greenline : Una buona notizia! Il decreto fiscale approvato ieri contiene il rinvio di 18 mesi del divieto di vendita agli hobb… - PMusedo : @CCFCattaneo @gvitoli @AlessioPessott Non solo in EZ ma quasi ovunque nel mondo vige il divieto di finanziamento mo… - ladyrosmarino : RT @ilSalvagenteit: Continuano i richiami dal mercato di farmaci a base di ranitidina per la presenza di nitrosammine. Il nuovo provvedimen… -