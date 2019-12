Masterchef Italia 9 al via su Sky Uno | come vedere la prima punta? Anticipazioni e

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Prendono il via oggi, 19 dicembre, le selezioni di9 su Sky Uno per la gioia di tutti gli appassionati del programma che sono già a caccia di un modo perlata di questa nuova edizione. In tv e in streaming, il cooking show sarà disponibile a partire da stasera sulle piattaforme Sky anche dopo la fine della messa in onda e nei giorni che verranno, ma cerchiamo di fare un po' di ordine e capirepoterlata di9 in onda oggi. Lata del coking show più amato della televisionena andrà in onda tutti i giovedì, dalle 21.15, su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) ma sarà disponibile anche per dispositivi mobili e smart tv su Sky Go e in streaming su Now Tv. Oltre che in diretta su Sky Uno, lete saranno on demand e le repliche di ciascuna serata andranno in onda il ...

novasocialnews : La nona stagione di MasterChef Italia da stasera su Sky Uno e NOW TV - infoitcultura : Cosa vedere su Sky a Natale: da 'Masterchef Italia' alla disco degli ABBA - TopChefIT : RT @GiornaleLORA: Riparte la ricerca del migliore chef amatoriale d’Italia: riparte MASTERCHEF ITALIA, il talent culinario di Sky prodotto… -