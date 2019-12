LIVE Snowboard | PGS Carezza 2019 in DIRETTA | gara attualmente ferma per un problema alla

Leggi la notizia su oasport

PGS, IL
13.40 intanto ricordiamo il quadro dei quarti di finale femminili: Ladina (Svizzera) vs. Zogg (Svizzera) Joerg (Germania) vs. Dancha (Ucraina) Riegler (Austria) vs. Hofmeister (Germania) Dekker (Olanda) vs. Kummer (Svizzera) 13.38 Si farà un tentativo rapido con l'intenzione di far riprendere al più presto la. 13.35 Non sembra facile da sistemare l'avvmento che la pista presenta in quella specifica zona. 13.30 Ancora attimi di incertezza. Non è facile sistemare la pista in maniera significativa. 13.25 Si attende la ripresa delle operazioni. 13.23 Loginov (Rus) vs. Payer: adesso gli organizzatori però stanno sistemando qualcosa in quel punto traditore. 13.21 Terzo errore di fila nella parte rossa della pista! Karlagachev sbaglia come Bormolini e Coratti agevolando la ...

