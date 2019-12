Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il Btp decennaleto dall’equivalente greco? Ipotesi estremamente remota fino a qualche anno fa. Realtà concreta da poche ore: era già successo in passato con altri tipi di obbligazioni statali, ma ora anche per il benchmark più diffuso sui mercati per valutare il rischio-Paese Atene batte Roma. L’Italia pagherà infatti nei prossimi mesi una cedola sui suoi titoli di Statosuperiore a quella garantita dai titoli ellenici. Segno che mercati e investitori reputano questi ultimi, di fatto, più sicuri. Come sottolinea Il Sole 24 Ore, infatti, nella giornata del 18 dicembre per la prima volta nella storia l’Italia si è trovata ad avere uno spread positivo nei confronti della: “I nostri BTp rendono l’1,338% mentre i bond greci l’1,294%”. Il sorpasso, secondo il quotidiano economico, è dovuto a tre fattori: ”Da un lato è da tempo che ...

sole24ore : La Grecia sorpassa l’Italia:?BTp decennali fanalino di coda - pengueraffaele : Pure la Grecia ci sorpassa! - michtrim : RT @Miti_Vigliero: E mentre il popolo guarda 'i diti' La Grecia sorpassa l’Italia:?BTp decennali fanalino di coda @sole24ore https://t.… -