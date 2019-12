La Camera dice sì all’impeachment per Trump | ora tocca al Senato Ma Putin lo difende

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Donaldè diventato nella notte il terzo presidente nella storia degli Stati Uniti a subire l'impeachment delladei Rappresentanti. La "palla" passa ora al, che dovrà decidere se il magnate americano potrà restare in carica. Laha votato i due capi di imputazione contestati al presidente, abuso di potere e intralcio al Congresso. Non ci sono stati "franchi tiratori", quasi tutti i democratici hanno votato a favore delle incriminazioni e quasi tutti i repubblicani contro. Mentre si svolgevano le votazioni,era impegnato in un comizio elettorale. A una folla festante a Battle Creek, in Michigan, ha detto: "Mentre stiamo creando posti di lavoro e combattendo per il Michigan, la sinistra radicale al Congresso è consumata da invidia, odio e rabbia, lo vedete che cosa sta succedendo...". La Casa Bianca ha diramato un comunicato in cui afferma che il presidente ...

