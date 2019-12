Io | lesbica in Libia | sono scappata in Italia per fuggire dallo stigma | la

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) In fuga dalla, per scappare dalla guerra, ma soprattutto per essere libera di vivere il suo amore con la compagna, per. È la storia di Noura, rifugiata originaria del Paese del nord Africa. All’agenzia Dire racconta il suo passato: “Ho dovuto lasciare laperché c’è la guerra, ma soprattutto perchée con la mia compagna volevamo vivere insieme. Così siamo venute in, e sei mesi fa ci siamo finalmente sposate”. Il suo è un nome di fantasia, una precauzione per evitare problemi a sé e a sua moglie: “Inla situazione per gli omosessuali è difficile”, spiega ancora la donna, con una carriera da docente di storia dell’arte presso l’università di zawiya, sulla costa occidentale del paese, alle spalle.La ...

