Il Laboratorio della battaglia di Fortnite vi permetterà di creare le vostre modalità di

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ha da poco ricevuto la patch v11.31 su tutte le piattaforme. Epic Games non ha condiviso note specifiche sulla patch, ma lo sviluppatore ha aggiunto una nuova interessante funzionalità che merita di essere evidenziata.Stiamo parlando del, che consente ai giocatori dile propriedi gioco e di elaborare le proprie regole, inclusa la possibilità di modificare parametri come la gravità e altri fattori oltre a quello che si vede in genere nellea tempo limitato di.Sul sito ufficiale di Epic leggiamo: "lanciati sulla tua isola direale e decidi le regole! Seleziona il bottino MAT che preferisci, prepara scenari di combattimento con le nuove Granate Bot, e crea unatutta tua impostando opzioni coma gravità e danni da caduta". Leggi altro...

Eurogamer_it : #Fortnite riceve il Laboratorio della battaglia.