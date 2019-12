‘Guerra ai topi’ | nuova ordinanza di Mastella | stretta su cantieri e appalti

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue la ‘guerra ai topi’ di palazzo Mosti. Unaper contrastare il proliferare dei ratti in città è stata diramata questa mattina dal sindaco Clemente. E in linea con quanto annunciato al termine della riunione del 6 dicembre scorso (leggi qui), questainiziativa del sindaco è rivolta essenzialmente alle imprese, chiamate a continui interventi di derattizzazione in occasione delle aperture dei. Una precauzione legata alla constatazione che per effetto dell’esecuzione di scavi e di movimenti di terra, si rimuovono nel sottosuolo le tane di topi e ratti, con conseguente migrazione degli stessi nelle aree cittadine circostanti. Per questa ragione, il Comune ordina ai titolari di impresa di eseguire ripetuti interventi di derattizzazione specie durante e al termine dei lavori di scavo e di movimento terra e ...

