Gregoretti | Salvini | «Conte e Di Maio erano d' accordo» Palazzo Chigi | «Caso mai discusso

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il Consiglio dei ministri non hala questione relativa alla nave. «La questione relativa alla vicenda della navenon figura all'ordine del giorno e non...

Giorgiolaporta : #Salvini non ha colpe: ha difeso i confini nazionali mantenendo gli impegni. Se lo processerete per la #Gregoretti… - fattoquotidiano : Nave Gregoretti, Salvini indagato: “Chissà come voterà M5s”. Risponde Di Maio: “Da noi sì ad autorizzazione a proce… - matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Se vogliono mandarmi a processo, andrò a processo. Mi crea imbarazzo sapendo quanto costan… -