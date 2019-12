Golf, European Tour 2020: Lucas Herbert e Brett Rankin in testa all’Australian PGA Championship. Indietro Aron Zemmer (Di giovedì 19 dicembre 2019) Ha preso il via questa notte a Gold Coast l’Australian PGA Championship, torneo valido sia per il PGA Tour of Australasia, di cui è l’evento di maggiore importanza, che per l’European Tour nella sua versione 2020. Al comando una coppia di australiani: il conosciuto Lucas Herbert e il ventottenne Brett Rankin, entrambi capaci di chiudere a -5 (67 colpi) la prima giornata. Nel gruppo in terza posizione a -4 troviamo gli australiani Nick Cullen, Travis Smyth, Wade Ormsby e Min Woo Lee insieme al neozelandese Ryan Chisnall, mentre per quel che concerne gli ottavi c’è ancora predominanza dei due Paesi appena citati, ma con diverse proporzioni: tre padroni di casa (Andrew Dodt, Michael Wright e Jason Norris) e quattro vicini (Ryan Fox, Nick Voke, David Smail e Harry Bateman), tutti a -3. In una classifica particolarmente corta, o per meglio dire affollata in ogni ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Golf European