Giulia De Lellis | la frecciatina è diretta e velenosa L’influencer è incontenibile

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) È unaDesenza filtri quella che si è raccontata sulle pagine del numero di Vanity Fair uscito mercoledì 18 dicembre. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex concorrente del Grande Fratello Vip oggi una delle influencer più famose e richieste del web, ha parlato della sua vita privata e del suo lavoro, tirando unastoccata contro le colleghe. Può sembrare facile ma non lo è. Diventare fashion blogger e influencer non è poi così facile come sembra. Ci vuole passione per la moda, uno sponsor che ti aiuti, fantasia, buon gusto e simpatia. Sicuramente negli anni la figura dell’ “esperta di moda e di tendenza” è cambiata. Inizialmente si partiva davvero dal nulla, adesso basta una partecipazione a un programma televisivo per fare di quella persona una star dei social.Ed è quello che ha fattoDe, partita da ...

trash_italiano : Che voglia di mollare tutto e andare a lavorare per Giulia De Lellis. - _beaphoenix_ : RT @Iperborea_: Corna: È un anno d'oro per la letteratura, grazie ai libri di diverse influencer. Tra questi, quello più importante è sicu… - Lissosweet : RT @Iperborea_: Corna: È un anno d'oro per la letteratura, grazie ai libri di diverse influencer. Tra questi, quello più importante è sicu… -