Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – ‘Ponte dei’, dopo i recenti micro-crolli che hanno interessato l’acquedotto medievale (solo gli ultimi in ordine cronologico) arriva la dura analisi diche, all’epoca della iniziale ascesa di De Luca sindaco, ricopriva la carica di assessore all’Urbanistica. “Circa un mese fa – afferma in un post sul gruppo social ‘figli delle chiancarelle’ – la caduta di alcune pietre dall’acquedotto medievale determinò l’intervento dei vigili del fuoco e l’allarme della civica amministrazione. Da allora non è accaduto nulla. Non sono state predisposte opere provvisionali per salvaguardare il monumento e tutelare la pubblica incolumità, né sono stati adottati dispositivi idonei a ridurre e selezionare il traffico veicolare. Eppure, le condizioni ...

anteprima24 : ** Fausto #Martino: '#Ponte dei #Diavoli, un'altra pietra e crolla tutto' (FOTO) ** -