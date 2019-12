Escludere la Cina dal 5G Il parere del Copasir

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) (A cura di Francesco Bechis per Formiche.net) L’ingresso delle aziende cinesi nella rete 5G italiana costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale. Parola del(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), che nel rapporto finale dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza delle telecomunicazioni giunge alla conclusione che, oltre a “un innalzamento degli standard di sicurezza idonei per accedere all’implementazione di tali infrastrutture”, sia opportuno valutare la possibilità di “le predette aziende dalla attività di fornitura di tecnologia per le reti 5G”.LE AZIENDE CINESI SONO UNA MINACCIAIl Comitato – si legge nelle conclusioni del rapporto – non può pertanto che ritenere in gran parte fondate le preoccupazioni circa l’ingresso delle aziende cinesi nelle ...

