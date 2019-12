Ecco il volto di una donna di 5700 anni ricostruito grazie a un chewing gum

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Un gruppo di ricercatori dell’ Università di Copenaghen hal’intero genoma di unavissuta circafa - in un’area oggi corrispondente al sud della Danimarca - attraverso un “gum”. Il genoma ha permesso di dare una forma aldella. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications.La straordinarietà del risultato è data dal fatto che di quellanon si aveva a disposizione nemmeno una parte dei suoi resti ossei. Per la prima volta, ai fini della ricerca, è infatti stato utilizzato un antico “gum”, una resina di betulla ottenuta scaldando la corteccia della pianta. L’abitudine di masticare il materiale era diffusa già dalla metà del Pleistocene (tra 760.000 e 126.000fa) ed in passato sono stati trovati diverse volte ...

