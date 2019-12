Arcigay dietro la cattedra al posto dei professori

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Francesca Bernasconi In un liceo bolognese è stata organizzata una serie di incontri, tenuti da un'associazione che fa parte diA Bologna, le lezioni agli studenti le fa. La preside del liceo classico Galvani, infatti, ha deciso di organizzare una serie di incontri nell'ambito del progetto di educazione alla salute. Il tema sarà l'educazione "all'altro". Ma, aldegli insegnanti,laci sarà l'associazione il Cassero, che fa parte di. Ad annunciarlo è stata la preside, Giovanna Cantile, con la circolare numero 179, dell'11 dicembre 2019, rivolta a quattro classi: una terza, una quarta e due quinte liceo. Nella circolare vengono illustrati i dettagli di ogni incontro, ognuno della durata di due ore, mattutine o pomeridiane, che inizieranno nel gennaio 2020 e termineranno a marzo del prossimo anno. Gli incontri sono inseriti ...

Cecilia16484158 : RT @rodolfocorrenti: I leader delle sardine che vediamo in TV o suo giornali, sono nuovi, ma le idee vecchie:dietro di loro vi sono i volti… - Peppezappulla : RT @rodolfocorrenti: I leader delle sardine che vediamo in TV o suo giornali, sono nuovi, ma le idee vecchie:dietro di loro vi sono i volti… - rodolfocorrenti : RT @rodolfocorrenti: I leader delle sardine che vediamo in TV o suo giornali, sono nuovi, ma le idee vecchie:dietro di loro vi sono i volti… -