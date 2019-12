Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 08 | 15

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLACOME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA TRIONFALE E LA PISANA TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA VERSOCIRCONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI, SULLA VIA CASSIA CODE ALTEZZA LA GIUSTINIANA VERSO IL CENTRO STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA TENUTA SANTA COLOMBA ; RELLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA BIS DA FORMELLO E ANCHE SULLA SULLA NOMENTANA DIFFICOLTA IN ENTRATA DA TOR LUPARA E RACCORDO SCENDIAMO SULL’APPIA, DOVE TROVIAMO CODE TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL ...

