Ultime Notizie Roma del 18-12-2019 ore 17 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)dailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica un’apertura Beppe Grillo aipotizza il MoVimento 5 Stelle del futuro non so cosa sarà tra vent’anni dice che io sono fiducioso credo che ci sarà una rivalutazione di tutto lo spirito nostro si recupererà dentro di noi qualcosa è rimasto e verrà fuori ci vuole un’idea stiamo pensando adesso concludi chiudiamo questa legge economica si chiude con i soldi ci saranno delle sorprese Se prosegue la crescita dell’occupazione indipendente nel terzo trimestre si registra un saldo positivo di 63000 posizioni lavorative rispetto al trimestre precedente 177000 dati grezzi rispetto al terzo trimestre del 2018 di questi contratti a tempo indeterminato compreso l’apprendistato segnare un saldo di più 28000 sul trimestre più 517000 sullatermina ...

SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - Linkiesta : Negli ultimi cinque anni i vari governi hanno aiutato almeno 13 istituti di credito in difficoltà. La politica è se… - emiliagagliardi : RT @NapoliCapitale: Nasce a Napoli 'La Casa dei Papà': per i padri separati in difficoltà economiche -