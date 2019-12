Turista scippata e trascinata lungo via Toledo | banditi in azione senza casco | presi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sono entrati inin sella a uno scooter eindossare ilhanno scippato unaitaliana nella centralissima via, una delle strade principali della città di Napoli. Era lo scorso settembre e la vittima in questione venne raggiunta da uno dei duechetroppi fronzoli riuscì a strapparle un collier di notevole valore dal collo, per poi raggiungere a piedi il complice che lo aspettava pochi metri più avanti. Lo scippo ha provocato alla donna molteplici traumi che ne hanno comportato il ricovero ed in particolare la ferita lacero contusa del collo suturata dai sanitari e guaribile in giorni 25. I due presunti responsabili sono stati individuati e arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli che in mattinata, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione ad ...

