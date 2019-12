Traffico Roma del 18-12-2019 ore 17 | 00

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE,INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24, RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LAFIUMICINO E LANINA FILE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LO SIVNCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTE SU PIAZZA DELLA ROVERECONGESTIONATO SU VIA BALDO DEGLI UBALDI TRA VIA ANGELO EMO E PIAZZA IRNERIO VERSO IL RACCORDO ANULARE, STESSA COSA SU VIA ANASTASIO II LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSA DALLE 22 E FINO ALLE 6,00 DI DOMANI VERSO SAN GIOVENNI LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTENRA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA TUTTI I GIORNI TRA LE 10,00 ...

