Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA PER INCIDENTE CODE TRA APPIA E LA RUSTICA. NELLA DIREZIONE OPPOSTA, CARREGGIATA INTERNA, I CURIOSI RALLENTANO ILSEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DEL CANALE DELLA LINGUA SULLA PONTINA FILE PERE LAVORI TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA VERSOLAVORI SULLA VIA TUSCOLANA TRA CINECITTÀ E VIALE PALMIRO TOGLIATTI. POSSIBILI RIPERCUSSIONI. LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSA DALLE 22 VERSO L’OLIMPICO DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A CORSO FRANCIA. TRA LE 10 E LE 20 È IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING, IL BUS CHE SI SPOSTA NELLE PRINCIPALI VIE E STRADE DEL CENTRO E FA CAPOLINEA IN VIA DI PORTA PINCIANA. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-12-2019 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - viabilitasdp : 14:18 #A24 Lavori tra Tivoli e Roma est fino alle 22:15 del 18/12/2019 - IdeologaSovran1 : @virginiaraggi A ROMA C'È TROPPO TROPPO TROPPO TRAFFICO. VIVIBILITÀ VOTO: 0. IPUBBLICI UFFICI/TRIBUNALI DEVONO ESSE… -