Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Domenico Gatta, un uomo di 47 anni affetto da fibrosi cistica, è stato sottoposto, per la prima volta assoluta in Europa, a undi quattro: i due polmoni, fegato e pancreas. L’intervento è stato eseguito dai medici dell’ospedale Molinette di. Ilera arrivato dal Policlinico di Bari. Una “nuova vita”. E’ quella di Domenico Gatta, un uomo di 47 anni affetto da fibrosi cistica che è stato sottoposto, per la prima volta assoluta in Europa, a undi quattro. L’intervento è stato eseguito dai medici dell’ospedale Molinette di. Ilera arrivato dal Policlinico di Bari in gravi condizioni: la funzionalità di polmoni, fegato e pancreas era ormai irrimediabilmente compromessa e i dottori si sono trovati davanti a un bivio: rinunciare all’operazione ...

LaStampa : Salvato alle Molinette dalla fibrosi cistica: polmoni, fegato e pancreas da un unico donatore. - LimeMagazineU : Torino, trapianto record, 4 organi contemporaneamente a unico paziente: “Ora è Natale ogni giorno”… - darlaspesso : Davvero? Riceve quattro organi per il trapianto: i due polmoni, fegato e pancreas. «Il più bel regalo di Natale» -… -