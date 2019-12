Sanremo 2020 | Al Bano | “Io e Romina ospiti d’onore”

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nel corso della sua prima apparizione in tv dopo la morte della madre Jolanda, AlCarrisi ha rilasciato una dichiarazione a dir poco inaspettata. Ospite infatti a “Porta a Porta” da Bruno Vespa, il noto cantante di Cellino San Marco ha di fatto rivelato che lui ePower saranno presenti al prossimo Festival di. Alnon parteciperanno tuttavia come concorrenti in gara, ma solo come graditissimi. “Non ho più l’età”, ha precisato il cantante-contadino, mentre i fan attendono con ansia di rivedere sul palco dell’Ariston la celebre coppia a distanza di quattro anni dalla loro ultima ospitata nel 2015. Alha dunque confermato la sua presenza alla 70a edizione del Festival della canzone italiana. Il ritorno della popolare coppia formata da AlPower aè, come detto, molto attesa. Il ...

trash_italiano : Sanremo 2020: Lewis Capaldi primo ospite internazionale - wiwibloggs : Italian media report that the preliminary list of #Sanremo 2020 artists includes #Eurovision 2017 singer Francesco… - zazoomnews : Sanremo 2020 Irama e Riki fuori: i motivi - #Sanremo #Irama #fuori: #motivi -