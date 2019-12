Pensioni 2020 | da quota 100 a quota 41 per tutti | gli sviluppi futuri

Leggi la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il nuovo anno è alle porte ormai, e con esso anche una serie di interessanti novità in tema di pensione e legislazione sociale. Il, infatti, potrebbe essere l’anno su cui porre le basi per alleggerire le condizioni d’accesso alla pensione, al fine di superare la cd. “Manovra lacrime e sangue” introdotta nel 2012 dal governo tecnico “Monti-Fornero” (D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011). Intanto, nel contratto del nuovo governo guidato dal premier Giuseppe Conte, sono stati già fissati alcuni punti che potrebbero trovare immediata applicazione già dal prossimo anno: una sul’estensione della cd. “41”. Si tratta della possibilità di poter accedere alla pensione, in deroga ai requisiti ordinari previsti dalla pensione anticipata, maturando esclusivamente 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica. Oggi, tale possibilità è ...

