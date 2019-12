Mercato immobiliare | nel 2019 crescono la domanda e i prezzi a Napoli +4 | 8 e +0 | 5

Leggi la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Prosegue il buon momento delresidenziale nelle otto principali città metropolitane italiane alla fine del, con una crescita delle compravendite del +4,8 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (settembre 2018). Un incremento che riguarda non solo le abitazioni “usate”, ma anche il nuovo. Secondo le stime di Abitare Co, nelle città metropolitane le vendite di nuove abitazioni nelsono aumentate del +5,9% rispetto al 2018, imedi hanno registrato un incremento del +2,2% (€ 4.470 al mq.), i tempi di vendita sono pari a 5,4 mesi e l’offerta è cresciuta del +0,7%. Le nuove abitazioni rappresentano, così, il 9,8% dell’offerta totale presente sulresidenziale, ma con quote che vanno dal 3,6% di Genova al 17,3% della più dinamica Milano. Tutti gli indicatori (crescita, offerta,, tempi di vendita, ecc.) assegnano così alla città ...

