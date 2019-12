Marchisio | «Non potrò mai dimenticare il giorno dell’infortunio»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Claudiosi racconta: l’ex centrocampista della Juventus parla del brutto fortunio subito nel 2016. Le sue parole Claudiopochi mesi fa ha svelato il motivo del suo ritiro: l’infortunio grave, subito nel 2016, gli ha cambiato la carriera. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport l’ex Juve si racconta.– «Finché non lo provi non puoi capire che cosa sia, avere un infortunio di quell’entità. Dopo mi è cambiato il modo di correre, di muovermi, la reattività. Il cervello ti certifica che non sei più lo stesso. Non vuol dire che non puoi ritornare ad alti livelli. È stata una giornata che nonmai: il campionato era praticamente vinto e io mi stavo già preparando all’Europeo. In quei secondi, quando cadi per terra, più che al dolore pensi già al dopo. Sono momenti duri. Solo la famiglia può aiutarti a ...

