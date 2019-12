Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Si sono concluse le riprese di, ultimothriller del registaWan, già autore di The Conjuring. Si sono concluse a Los Angeles le riprese dia Atomic Monster, l'ultima creazione'architetto'universo di The Conjuring,Wan. Questo nuovo/thriller originale segna il ritorno del regista Wan alle sue radici.è interpretato da Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel, Jacqueline McKenzie, e Ingrid Bisu.Wan ha diretto il film da una sceneggiatura di Akela Cooper e JT Petty, tratta da una storia diWan e Ingrid Bisu. I dettaglia trama non sono ancora stati svelati. Il film è prodotto da Wan e Michael Clear, mentre Richard ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Malignant: terminata la produzione dell'horror di James Wan -