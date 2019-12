Lutto per Antonella Clerici Tutto il dolore della conduttrice sui social | “Quando

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il momento non è certo dei più rosei per. La exde La prova del cuoco (che ha lasciato il timone a Elisa Isoardi) ha sempre soddisfatto il suo pubblico con programmi del calibro di “Ti lascio una canzone” e “Affari tuoi”. Ma negli ultimi tempi le cose per lei non sembrano andare granché. Dopo lo Zecchino d’oro, che da alcuni è stato definito un vero e proprio flop, circola una brutta voce. Pare che la Rai abbia cancellato Sanremo Young dai palinsesti. Perè stato un duro colpo. Insomma, lavorativamente parlando, laha vissuto di sicuro momenti migliori. Però una buona notizia c’è: pare che lasalirà comunque sul palco dell’Ariston. Amadeus l’avrebbe contattata per supportarlo nella conduzione del Festival di Sanremo 2020. No,non sarà all’Ariston tutte le sere, la sua sarà una presenza sporadica. Al ...

