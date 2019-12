La grande fuga da Macron

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Con le dimissioni di Jean-Paul Delevoye il numero dei ministri che hanno rassegnato le dimissioni dalla corte di Emmanuelsale a 12 in soli due anni e mezzo di durata dell’esecutivo: sette di queste dimissioni sono state causate da problemi legali. Le dimissioni di Delevoye arrivano in seguito alla protesta per la riforma delle pensioni fortemente voluta dal ministro per dare respiro alle casse previdenziali statali). Tuttavia non sarebbero probabilmente giunte se non fosse stata riportata all’attenzione della stampa la questione legata ai compensi privati che il ministro aveva “omesso” di dichiarare. Il fatto che ciò fosse a conoscenza dell’alta segreteria francese, come riportato da Le Monde, mette in dubbio la buonafede del ministro alla riforma delle pensioni di, costretto a rimettere il suo mandato nella giornata di ieri. Rimpasti e ...

