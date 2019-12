Influenza | più di un milione gli italiani colpiti | il picco atteso per fine gennaio

Leggi la notizia su repubblica

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) A letto nell'ultima settimana soprattutto i bambini al di sotto dei 5 anni. Piemonte e Lombardia, provincia di Trento, Emilia-Romagna, Umbria e Marche le regioni dove si è registrato il maggior numero di casi

