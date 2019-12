Ida e Riccardo | lui replica alla polemica sull’anello | “Avete frainteso”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Trono Over di Uomini e Donne:Guarnieri fa chiarezza sull’anello di Ida PlatanoGuarnieri, come ormai noto, ha chiesto ad Ida Platano di diventare sua moglie durante una recente registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, in un primo momento, aveva deciso di restituire l’anello e per questo motivo il suo compagno ha deciso di ridarle il suo pegno d’amore a telecamere spente.ha però immortalato la scena in una clip registrata con il suo telefono cellulare, per poi caricare il tutto sui social. Tale scelta però non è piaciuta ai fan che hanno accusato il fidanzato di Ida Platano di essere un’esibizionista. Avete frainteso. Abbiamo semplicemente pensato di condividere questo bellissimo momento con voi ha chiaritoGuarnieri di Uomini e Donne, sorpreso dellanata nelle scorse ore sui social....

zazoomblog : Ida e Riccardo la polemica sull’anello si fa rovente: interviene lui il gesto e le accuse - #Riccardo #polemica… - isabelcirillo : Roberta: Io lo mollerei subito, se si addormenta che te lo tieni a fare? Gemma: Cosa facevi con Riccardo? R… - brichiel : #uominiedonne Speriamo che Ida e Riccardo hanno gia scelto la soluzione col monossido !! -