Governo | Scalfarotto | ‘accordi con Salvini? né ora né mai | storia ridicola’**

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Secondo me, come diceva Andreotti, smentire una notizia è darla due volte… Non c’è niente da dire, è talmente ridicola questadell’asse conche è inutile perfino parlarne”. Ivan, sottosegretario agli Esteri, di Italia Viva risponde così all’Adnkronos sul presunto asse tra Matteo Renzi e Matteo. Ma sulla legge elettorale, il confronto è aperto? “In democrazia in genere, le parti si parlano quando si discute di regole. Ma parlare è una cosa, fare accordi è un’altra…”. Quindi nessun accordo all’orizzonte per ora? “Nessun accordo conin questo momento nè mai. Ma figuriamoci…”. L'articolo, ‘accordi con? né ora né mai,ridicola’** Meteo Web.

