Flirt tra Wanda Nara e Brozovic | Corona a giudizio

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Aperta un’indagine sul falsotrae Marcelo. La Procura ha accolto un’istanza presentata dall’avvocato del centrocampista. MILANO – Ci sarà un processo per il falsotrae Marcelo. Il Tribunale di Milano ha deciso di mandare aFabrizioper l’accusa di diffamazione. L’udienza è stata fissata per il prossimo 12 marzo. Falsotrae Marcelo: aperta un’indagine Aperta un’indagine sul falsotrae Marcelo. Come riportato dall’ANSA, la Procura di Milano ha accolto un’istanza presentata dall’avvocato del centrocampista, Danilo Buongiorno, e dato vita ad un fascicolo contro tutti i nomi e le testate che nel febbraio hanno dato la notizia di una possibile relazione tra il croato e la moglie di Mauro ...

