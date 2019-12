Dalle sardine a Greta | giovani rappresentati ma senza rappresentanza | il corto circuito è

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)maBisogna sempre ricordarsi di don Milani: sortirne insieme è politica, sortirne da soli è avarizia. Ma soprattutto: a che serve avere le mani pulite se poi le si tiene in tasca? Di fronte ai problemi enormi che affliggono non solo questo Paese ma diremmo questo pianeta, c’è una generazione, quella chee lehanno avuto la forza e il coraggio di riportare in piazza, che deve cominciare ad assumersi le proprie responsabilità. Come ha scritto sul nostro giornale una ragazza, in una lettera rivolta a Mattia, non ci si può, infatti, limitare ai diritti civili e alla sacrosanta richiesta di un linguaggio più sano, civile e costruttivo,porre al centro delle proprie rivendicazioni i diritti sociali calpestati, umiliati e offesi da un andazzo che dura ormai da troppo tempo, accomunando, anche se non in ...

RobertoBurioni : Questo tenetevelo bene in mente quando vi gasate per le piazze riempite dalle 'sardine'. Come diceva Pietro Nenni n… - fattoquotidiano : Sardine, Rizzo (Pc): “Non si incazzano per i milioni di giovani sottopagati. E sono col sistema, dalle madamine Sì… - HuffPostItalia : Decreto sicurezza, informazione e violenza verbale. I sei punti annunciati dalle sardine -